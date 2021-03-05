Глава Саратовского муниципального района Иван Бабошкин поздравляет женщин с 8 Марта.

— Дорогие наши женщины: мамы и жены, сестры и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим праздником весны — Международным женским днем! Этот праздник одинаково любят все, он наполнен цветами, озарен улыбками и вашими счастливыми взглядами.

Разрешите сегодня выразить вам свое уважение, признаться в самых теплых чувствах, сказать искреннее, огромное спасибо!

Спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за вашу способность быть рядом в самые сложные минуты, за вашу решительность и нежность.

Стремление достичь успехов, наверное, главная черта в характере наших российских женщин, для вас нет преград, вы смело идете вперед! И это подтверждает вся российская история.

Вам дано пройти весь путь создания новой жизни — рождение ребенка, воспитание достойного человека. Вы щедро делитесь добром, утверждаете великие ценности, которыми сильна Россия. Именно вы делаете мир добрее, краше, сильнее.

Мы искренне преклоняемся перед подвигом матери, гордимся вашей красотой, ценим вашу заботу и говорим спасибо за то, что вы есть.

С праздником! Добра, любви, солнца и мира, — говорит Иван Бабошкин.