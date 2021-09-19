Пожилая женщина из Балаково самостоятельно дошла до избирательного участка и проголосовала.

В свои 96 лет пожилая Вера Яковлевна Хайло изъявила желание самостоятельно прийти в участок и проголосовать вместе с остальными жителями города. Ввиду своего возраста она имела право вызвать на дом представителя УИК, но не воспользовалась этой возможностью. Потому что хотела проголосовать самостоятельно.

Это растрогало членов избирательной комиссии. Они отнеслись к пожилой женщине со всей теплотой.

— Хочу, чтобы наши дети и внуки не попали в то время, когда была война. И желаю дожить до моих лет, – сказала она и пожелала здоровья всем жителям города.