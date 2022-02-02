Администрация Кировского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о пенсионерки, чистящей снег с крыше четырехэтажного дома в Саратове.

-Очистка крыши жилого многоквартирного дома от снега и наледи — обязанность управляющей организации. В отношении УК будет проведена проверка на предмет надлежащего содержания общедомового имущества жилого многоквартирного дома 11 по ул. Киселёва с последующей оценкой деятельности и административным воздействием, в случае выявления нарушений.

В соответствии с п. 4.6.1.22. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя №170, находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещается. При работе без допуска к работам на высоте, отсутствии необходимого снаряжения, страховки человек с лопатой на крыше дома подвергает риску свою жизнь, а без надлежащего ограждения территории, оповещения и выставленных постов на подходах к зоне сброса снега подвергает опасности окружающих, — ответили в пресс-службе.