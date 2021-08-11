Открытое предприятие — Балаковская атомная электростанция, опубликовала экологический видеоотчет за 2020 год. Оно — единственное в городе, столь подробно рассказывающее об этой стороне своей деятельности.

Отметим, что организация впервые провела презентацию в формате видеоролика в интернете. В ней поучаствовали свыше двух тысяч человек.

Видеоролик появился 10 августа на официальных аккаунтах организации в соцсетях.

Эксперты рассказали о безопасной работе и экологической политике.

Начальник отдела охраны окружающей среды кандидат технических наук Станислав Рязанов отметил, что за последние 20 лет влияние Балаковской АЭС на окружающую среду снизилось. Хотя и раньше показатели были ниже допустимой нормы.

О стандартах безопасного обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами рассказал начальник отдела радиационной безопасности Вадим Ковязин. И добавил, что культура безопасности для сотрудников атомной станции является наивысшим приоритетом.

Депутат Собрания Балаковского муниципального района Дмитрий Шевченко подчеркнул, что Балаковская АЭС является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет субъекта РФ. На развитие региона каждый год от станции поступает свыше миллиарда рублей — в качестве налогов.