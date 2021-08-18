Житель Балаково Александр Анирко возмутился из-за горки мусора на детской площадке, которую никто не желал убирать. Свое мнение о состоянии площадки он высказал 17 августа на телеграмм-канале «Балаковская телега».

Мужчина рассказал, что уже неоднократно обращался в районную администрацию с целью добиться уборки участка, но чиновники закрывали на эту проблему глаза.

«Тихий уголок безобразия. Место хорошо известно жителям 7-го микрорайона, а также гостям. Наверное, и эта свалка является балансом для жителей 7микрораиона. Парк Энергетик, Пляж, относительно ухоженная площадка центра АЭС, бульвар Роз, и спортивная площадка возле 2 Гимназии, это всё, наверное, слишком много для нас, и вот для баланса, и чтобы мы не привыкли жить красиво и в чистоте, существует такой уголок. Этот уголок как будто специально никто не убирает«, — выразил свое мнение балаковец.