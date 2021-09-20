Уроженец Балакова, Заслуженный артист России идёт на выборах в ГД по Одинцовскому одномандатному округу номер 122 г. Москва от партии «Единая Россия».

Певец Денис Майданов по итогам обработки 0,25% бюллетеней для голосования набрал 94,53%. Такие данные обнародовал Центризбирком.

45-летний артист и общественный деятель обогнал конкурентов от КПРФ и партии «Коммунисты России».

Напомним, Денис Майданов до 2001 года жил, учился, работал и начинал как автор песен и исполнитель в городе Балаково Саратовской области. Затем он начал творческую карьеру в Москве.