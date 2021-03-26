Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего балаковца, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 19 декабря две семейные пары собрались за столом в общежитии, где проживает одна из них. Обе женщины и мужчина стали осуждать второго представителя сильного пола за поступки по отношению к жене.

Тот ушел и отправился в свою комнату. Его 37-летний приятель пошел следом, чтобы успокоить его. Но гражданин рассвирепел, схватил нож и когда друг зашел в комнату, вонзил орудие ему в грудь.

Осознав случившееся, злоумышленник вызвал скорую помощь и полицию. Помочь пострадавшему медики уже не смогли.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



