Расследование уголовного дела по факту убийства 51-летнего балаковца продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 4 ноября около 2:00 с ним познакомился 40-летний житель этого города на улице у одного из магазинов.

Они пришли в квартиру на улице Комарова и начали пить. Гость попросил закуску, но ему ответили, что еды нет. Обследование холодильника показало, что продукты все-таки есть, поэтому он взял продукты и пошел с ней в комнату, чтобы нарезать на стол. Хозяин потребовал, чтобы тот ничего не трогал, но никакого действия на него слова не возымели. Потом младший из мужчин пошел в комнату и увидел, как старший пьет спиртное.

На этой почве между ними завязался конфликт, он взял черенок от швабры и дважды ударил оппонета по плечам. Тот пытался дать отпор, но злоумышленник толкнул его на диван, схватил нож и дважды ударил в спину. Потом он накрыл его тело одеялом и ушел.

Труп обнаружила соседка 6 ноября, которая решила заглянуть внутрь незапертой квартиры.

Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения, проникающего в плевральную полость с повреждением легкого.

Следователи предъявили обвинение 40-летнему мужчине, тот признал свою вину и рассказал, как все было. Гражданина взяли под стражу, расследование продолжается.





