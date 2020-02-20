Житель Балакова признан виновным в изнасиловании женщины в подъезде, сообщает СУ СКР.

Ночью 3 августа прошлого года 32-летняя местная жительница возвращалась от подруги домой в дом на улице Ленина. Зайдя в подъезд, она стала жертвой нападения: 26-летний злоумышленник потащил ее под лестницу, где попытался изнасиловать. Потерпевшая начала сопротивляться, однако получила кулаком и коленом по лицу, после чего молодой человек надругался над ней.

Несмотря на постоянное избиение, женщина не сдавалась и сумела сбежать от нападавшего. В социальных сетях она рассказала свою историю и описала злоумышленника, желая предупредить общественность. Ей пришел отклик от еще одной жертвы насильника. Со сведениями о преступнике она пошла в полицию.

Выяснилось, что балаковец ранее был судим за аналогичные выходки. В суде мужчина отрицал свою вину. Однако ему все равно вынесли приговор в виде девяти лет исправительной колонии строгого режима.