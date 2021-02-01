В отношении жителя Балаковского района возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба с физического лица. Об этом сообщили в областном УФССП.

Мужчина потерял управление и на скорости влетел в другой транспорт. У него не было полиса ОСАГО, поэтому пострадавшая сторону обратилась в суд с требованием возместить ущерб и дополнительные расходы, сопряженные с аварией на сумму около 200 тысяч рублей. Иск удовлетворен в полном объеме.

Гражданин не хотел отдавать средства добровольно, запрос в банк показал, что у него есть машина и открытые счета.

Транспорт арестовали, а на деньги обратили взыскание. Если гражданин не выплатит долг, его имущество передадут на реализацию.