Житель Балаково может лишиться автомобиля, если не расплатится с долгами по алиментам. Об этом сообщили в областном УФССП.

37-летнего мужчину обязали ежемесячно выплачивать четверть дохода на содержание своего несовершеннолетнего сына. Отец пренебрег этим и накопил 90 рублей долга.

Даже возбуждение исполнительного производства, вынос постановления об ограничении на выезд должника за пределы страны и запрет совершать регистрационные действия в отношении транспорта и недвижимости не подействовали на мужчину должным образом.

Тогда судебный пристав наложил на принадлежащий ему автомобиль Lada XRAY, 2017 года выпуска. Кроме того, на заработную плату должника было обращено взыскание.

В случае, если долг не будет погашен, отечественный кроссовер будет реализован в счет долга.