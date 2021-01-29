Суд признал 36-летнего балаковца виновным в неуплате алиментов без уважительных причин. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

С 2008 года мужчину обязали платить алименты на содержание сына 2007 года рождения — четвертую часть от всех видов заработка.

Гражданин был подвергнут административному наказанию, с 9 августа до 21 октября он задолжал ребенку свыше 30 тысяч рублей.

Суд отправил его на девять месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов от зарплаты.

Приговор не вступил в законную силу.