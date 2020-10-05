В отношении 35-летнего рецидивиста из Балакова возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 29 сентября 35-летний мужчина вместе с приятелем гулял по одной из улиц Балакова. Им встретилась 22-летняя девушка, знакомая как продавец в ближайшем магазине. Завязалась беседа, мужчина показал на дом, расположенной на улице Комарова, объяснил, что живет там, и предложил посидеть пообщаться на лавочке.

Друг отлучился в магазин, а девушку рецидивист позвал в гости. Она отказалась, тогда гражданин силой затащил ее к себе, запер дверь изнутри и совершил действия сексуального характера.

Приятель не застал их, поднялся в квартиру, услышал звуки криков и борьбы. Он вызвал правоохранителей, которые остановили злоумышленника и освободили девушку.

Подозреваемого взяли под стражу и задержали. Расследование продолжается.