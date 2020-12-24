Силовики выявили праворадикала из Балаково, который призывал в соцсети “ВКонтакте” к насилию по отношению к неграм и жителям Средней Азии. Об этом сообщили в УФСБ региона.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.