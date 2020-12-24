Домой Рубрики Новости Саратова Балаковец ответит за расизм в интернете РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Балаковец ответит за расизм в интернете По Новости Саратова - 24.12.2020 102 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Силовики выявили праворадикала из Балаково, который призывал в соцсети “ВКонтакте” к насилию по отношению к неграм и жителям Средней Азии. Об этом сообщили в УФСБ региона. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Альмеев: Парк пассажирских вагонов на ПривЖД является одним из самых молодых на сети железных дорог России Скончался ведущий программы «Не за тридевять земель» Дмитрий Худяков Названы популярные имена детей в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Альмеев: Парк пассажирских вагонов на ПривЖД является одним из самых молодых... Новости Саратова - 24.12.2020 0 Сегодня, 24 декабря, состоялась пресс-конференция начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, в ходе которой были подведены итоги работы в 2020 году и намечены планы... Скончался ведущий программы «Не за тридевять земель» Дмитрий Худяков 24.12.2020 Названы популярные имена детей в Саратовской области 24.12.2020 Назван самый часто встречающийся возраст мам в Саратовской области 24.12.2020 В Саратовской области родились две Рианны, Флора и Офелия 24.12.2020