Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего рецидивиста с непогашенными судимостями из Балакова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, утром 1 августа один из местных жителей пришел на работу к своей супруге, которая трудится продавцом в одном из магазинов на улице города. Он встретил пьяного мужчину и пристыдил его, обвиняемый достал нож. Возлюбленная гражданина вызвала правоохранителей.

Злоумышленник почуял ответственность и бросился бежать, но его задержали и довели до служебного автомобиля. Не такого продолжения дня хотел рецидивист, поэтому он сначала выругался на полицейских, а потом укусил одного из них за руку.

Собранных доказательств достаточно для направления уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.