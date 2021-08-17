Трагедия произошла в одном из производственных помещений на улице Комсомольская.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, утром 14 августа 2021 года в одном из зданий города Балаково рабочие нашли мужской труп.

Приехавшая на место происшествия бригада «скорой» констатировала смерть пострадавшего.

Эксперты выяснили, что речи о насильственной смерти нет. Гибель человека наступила от поражения электрическим током.

Личность погибшего уже установлена. Это 34-летний житель Балакова.

Проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.