Суд признал 32-летнего балаковца виновным в избиении до смерти своей лежачей бабушки. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что вечером 25 января мужчина по имени Иван выпил и рассердился на свою 82-летнюю родственницу, которая не может себя обслуживать и передвигаться. Он начал бить ее по голове и телу и не менее двух раз надавил ей ногами в область груди, чем причинил ей тяжкий вред здоровью.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

За это злоумышленник получил 12 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.