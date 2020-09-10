Суд признал 17-летнего балаковца виновным в краже. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 29 декабря 2019 года парень залез в телефон тети и до 5 января через ее мобильный банк перечислял своим друзьям деньги.

Всего ушло 75 тысяч рублей, которые он забрал себе и потратил. Спустя несколько дней родственница заметила пропажу, но племянник молчал. Тогда гражданка обратилась к правоохранителям и тайна раскрылась.

Еще до начала следствия, а также в зале суда юноша во всем признался.

Он получил год условного срока.