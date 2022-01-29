В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что 42-летний житель Балакова стал жертвой мошенников.

Мужчине позвонил неизвестный и представился якобы сотрудником полиции. Он сообщил, что злоумышленники «прямо сейчас» на его имя оформили кредиты. Собеседник велел балаковцу немедленно оформить новые кредиты на те же суммы, а затем перевести все деньги на «безопасный счет».

Доверившись лже-полицейскому, мужчина взял кредиты в разных банках, а затем через терминал перевел 900 тысяч рублей на указанный мошенником расчетный счет.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.