Житель Балаково убил человека, с которым поконфликтовал на улице, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Вечером, 13 июня, 23-летний молодой человек гулял с приятелем в районе дома 7 по улице Вокзальная. Неподалеку от них находился мужчина 28 лет, с которым из за незначительного повода завязался словесный конфликт. Старший приблизился, пытаясь надавить на младшего повышенным тоном. Испугавшись нападения, оппонент ударил его по голове бутылкой. Меду ними завязалась драка, в результате которой они упали на землю. Младший нанес старшему несколько ударов по голове, в результате тот потерял сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Дело передали в суд.