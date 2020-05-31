В Балаково местная жительница обратилась в полицию с заявление о краже у неё денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

19 марта этого года в правоохранительные органы поступило заявление от 67-летней женщины, которая сообщила, о пропаже с её банковской карты трех тысяч рублей. Потерпевшая предположила, что перевести деньги мог друг её сына, у которого был доступ к её телефону, где установлен мобильный банк.

Полиция задержала 34-летнего мужчину ранее судимого за серии краж. Грабитель признался в содеянном, деньги ещё не вернул. Правоохранители завели уголовное дело и отпустили воришку под подписку о невыезде.