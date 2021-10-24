Житель Балакова Саратовской области провалился в открытый люк.

Как сообщили в региональном СУ СКР, по данному факту следователи начали проверку.

Несчастный случай был подробно описан в соцсетях, где сообщалось, что мужчина угодил в открытую коммуникацию 21 октября на улице Комарова. Люк был присыпан ветками и листьями, а потому совершенно незаметен для пешехода.

В итоге балаковец упал в колодец, покалечил ноги и испортил свою одежду.

Следователи СКР теперь выясняют принадлежность злополучного люка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.