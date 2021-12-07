Арестован 33-летний житель города Балакова, забивший свою супругу в машине такси до смерти.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 27 ноября балаковец решил позвонить жене после похода в бар. Однако 32-летняя женщина не отвечала на звонки.

В этот момент она находилась по работе в одном из сел Балаковского района, — уточнили следователи.

Взяв такси, разьяренный мужчина приехал в село к жене, стал выяснять отношения и побил ее по голове. Затем заставил ее сесть в такси и поехать с ним домой.

В машине балаковец продолжил бить женщину, нанеся ей множественные удары рукой по лицу.

В городе избитая сообщила, что ей плохо. Медики «скорой» доставили потерпевшую в реанимацию.

Через два дня жертва семейного насилия скончалась. Это произошло из-за тупой травмы головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Убийца вину признал.