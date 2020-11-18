Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего балаковца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 14 апреля он пил в квартире дома на Степной улице спиртное в компании приятелей. Около 2:00 его 33-летний друг пошел в туалет, случайно свалил смывной бачок, который разбился.

Хозяин жилища начал требовать починки или возмещения ущерба, на что услышал отказ. Мужчины подрались и гость пустился наутек из квартиры, но злоумышленник догнал его и вонзил нож в бедро.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало колото-резаное сквозное ранение бедра, с повреждением бедренной артерии и вены, сопровождавшееся обильной кровопотерей.

Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, его взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.