Сегодня, 3 августа, на почту информационного портала «Новости Саратова» пришло письмо с ответом Балаковской администрации на упавшее дерево во дворе жилого дома после урагана 14 июля, которое так и не было убрано.

Администрация города Балаково Саратовской области сообщает, что городские коммунальные службы убрали с дороги упавшее дерево и распилили его на части еще на прошлой неделе.

— Дорога полностью освобождена для передвижения пешеходов, — говорится в сообщении, подписанным руководителем пресс-службы Балаковской администрации Ольгой Саблиной.

С сегодняшнего дня работы по устранению последствий урагана будут продолжены. Теперь нужно подготовить древесные заготовки для вывоза из жилого массива, переработать и утилизировать их.