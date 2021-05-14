Соревнования по баскетболу в формате 3х3 среди детско-юношеских команд прошли в Балакове 12 мая при поддержке Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом».

Участниками турнира «Марафон Победы» стали более 200 юных спортсменов из 14 школ города. Баскетбольные баталии развернулись на базе гимназии №2.

— Приятно, что на участие в турнире заявилось много детей. Формат соревнований три на три игрока очень сложный, особенно для самых младших участников, тем не менее, все спортсмены показали достойную игру. Конечно, баскетбол в Балакове пока еще на этапе становления, но ребята стараются и усердно тренируются, а это значит, что мы всего добьемся, – отметила главная судья соревнований куратор проекта «Планета баскетбола – Оранжевый атом» в Балакове, бронзовый призер Кубка и чемпионата СССР, а также чемпионка Европы Галина Ползюкова.

По итогам турнира среди мальчиков 2009 года рождения первой стала команда школы №12, второе место у лицея №2, а третье – у школы №5. Среди девочек того же года рождения победителем стала команда гимназии № 1, на втором месте – школа №12.

Для мальчиков 2007–2008 годов рождения места распределились следующим образом: первое – у команды гимназии №2, второе – у команды лицея №2, а третьей стала команда школы №27. Среди девочек первое место заняла команда лицея № 2, серебряными призерами стали спортсмены школы №5. Третье место завоевала баскетболисты гимназии №2.

Самые старшие участники турнира – ребята 2005–2006 годов рождения – участвовали вне конкурса. Среди юношей первое и второе места заняли спортсмены из гимназии №2, а третье место – лицей №2. Среди девочек этого возраста победителем стала команда лицея №2, на втором месте спортсменки школы №2, а третьими стали учащиеся гимназии №1.

Победителей соревнований ждет поездка в Нововоронеж, где в этом году состоится турнир среди команд-победителей атомных городов.

В рамках проекта «Планета баскетбола – Оранжевый атом» в Балакове в июне планируется провести еще два масштабных турнира по баскетболу. Они будут приурочены ко Дню защиты детей и Дню России.