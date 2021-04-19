Балаковская АЭС провела первую в 2021 году экологическую акцию по уборке города после зимы. На весеннюю уборку вышли более 200 сотрудников атомной станции и ее дочерних организаций – Балаковской АЭС-Авто, балаковских филиалов «Атомтехэнерго» и «Атомэнергоремонт».

Весеннее благоустройство развернулось в парках «Летний» вдоль судоходного канала и «Энергетик» в 7-ом микрорайоне, на придорожной территории Саратовского шоссе, возле информационного центра Балаковской АЭС и по периметру всего 7-го микрорайона. Днем ранее порядок был наведен и во дворе у здания Совета

ветеранов атомной станции.

Для вывоза прошлогодней листвы, сухих веток и мусора транспортная служба атомной станции предоставила 13 единиц спецтехники: КамАЗы, погрузчики и подметальные машины для очистки внутриквартальных дорог. Все участники апрельского субботника были обеспечены перчатками и необходимым инвентарем. В этот день атомщики собрали и вывезли более 20 тонн мусора.

— Очень люблю субботники, для меня это большая радость. Приятно своими руками сделать город чище и при этом окунуться в атмосферу расцветающей природы! – делится впечатлениями ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Балаковской АЭС Артем Лобзенко.

Проделанная работа тут же нашла отклик у балаковцев – своими впечатлениями они делились в городских интернет-пабликах.

— Сегодня гуляла в Летнем парке, который для жителей благоустроила АЭС. Огромная благодарность атомщикам, которые сегодня высадились мощным десантом. Вычистили от старых листьев и мусора два парка и весь 7-ой микрорайон. Нам осталось только беречь труд этих людей и сохранять красоту, которую для нас создают! – написала в «Типичном Балаково» в социальной сети ВКонтакте жительница города Наталья Нестерук.