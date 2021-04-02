В лабораторию районной поликлиники Балакова Саратовской области поступило новое высокотехнологичное оборудование для диагностики covid-19.

Это комплекс роботизированной пробоподготовки методом ПЦР. Он позволит увеличить количество тестовых исследований на коронавирус в пять раз – c 200 до 1000 в сутки. Для закупки уникального для города оборудования Балаковская АЭС выделила 16,5 миллиона рублей.

— Роботизированный комплекс – это универсальное компактное решение для автоматизации наиболее трудоемких и чувствительных к ошибкам человека этапов ПЦР-исследований. До сегодняшнего дня наша лаборатория обрабатывала тесты вручную, это очень кропотливая работа, обработка около 100 тестов занимала до восьми часов рабочего времени, что ограничивало нас в объеме проводимых исследований. Теперь, благодаря поддержке концерна Росэнергоатом, пропускная способность нашей микробиологической лаборатории увеличилась в разы, а значит, и эффективность диагностики и лечения covid-19, – пояснил главный врач районной поликлиники Александр Овсянников.

На поддержку местного здравоохранения в 2020 году Балаковская АЭС направила более 92 миллионов рублей. Открытие ПЦР-лаборатории на базе Саратовского медицинского центра ФМБА России, приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинского оборудования для клинической больницы и нового реанимационного автомобиля скорой помощи стало существенным подспорьем в борьбе с коронавирусом.