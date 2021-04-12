Роботизированный комплекс пробоподготовки для диагностики COVID-19, установленный в Балаковской районной поликлинике, показал первые результаты работы – за неделю с его помощью около двух тысяч балаковцев проверили свой ковид-статус.

— Новая диагностическая система, которую приобрела для города и района Балаковская АЭС, – не только существенно увеличила пропускную способность микробиологической лаборатории нашей поликлиники, но и сняла безмерную нагрузку на медперсонал, который часами вручную обрабатывал тесты. Автоматизация процесса подготовки проб повысила мощность лаборатории, а значит, и увеличила наши шансы в борьбе с коронавирусом, — прокомментировал глава Балаковского муниципального района Александр

Соловьев.

Среди преимуществ нового оборудования – стандартизация процесса ПЦР-исследования. Всю сложную цепочку операций проводит роботизированный манипулятор, что исключает возможность малейших ошибок в дозировании реагентов.

— Это оборудование позволяет с высокой точностью обрабатывать 96 тестов всего за два часа без участия человека. Через месяц мы планируем запустить в работу новую тест-систему, с которой наш современный комплекс будет справляться еще в два раза быстрее, — поясняет главврач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.

По словам специалистов, роботизированный комплекс, стоимостью 16 миллионов рублей, сегодня используется для обработки тестов на COVID-19, но спектр его возможностей широк. После спада заболеваемости коронавирусом с его помощью будут проводить исследования и на другие возбудители, в том числе на наличие ToRCH-инфекций у беременных женщин.