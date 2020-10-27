Сотрудники ГИБДД Балакова получили новые патрульные автомобили. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ключи от пяти машин марки Skoda Octavia и одной Lada Vesta правоохранителям вручил начальник МУ МВД России «Балаковское» Владимир Харольский.

Работать на легковушках, оснащенных по последнему слову техники, будут лучшие сотрудники.

Автопарк пополняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», его реализация продлится до 2024 года.

Несколько дней назад ключи от новых иномарок вручили энгельсским сотрудникам ДПС.

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