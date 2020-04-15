Балаковская управляющая компания предлагает жителям дома занять денег, чтобы оплатить коммунальные услуги. Информация об этом появилась социальных сетях.

Жительница одного из домов, под управлением ООО «Чайка», выложила в сеть вопиющее объявление, в котором говорится:

— Мы прекрасно понимаем трудности настоящего времени эти ограничения, которые могут привести к значительному снижению платежей. Но мы продолжаем работать. Если вы не имеете возможности самостоятельно оплатить услуги, обратитесь за помощью к родственникам, соседям, друзьям.

Кроме того, жителям предложили альтернативный вариант, если возможности занять денег нет. Неплатёжеспособным горожанам предлагают обратиться в управляющую компанию по указанным телефонам.

Сотрудники УК, озабоченные оплаты коммунальных платежей, не забыли разместить способы погашения задолженности. В конце своего объявления они пожелали жильцам здоровья и благополучия, что смахивает на издёвку.