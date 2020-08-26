В заключительном этапе интернет-турнира по киберспорту «Энергия великой победы» выиграли работники Балаковской АЭС, сообщает пресс-служба компании.

Турнир по киберспорту был посвящен 100-летию государственной комиссии по электрификации России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось при поддержке министерства энергетики России в Год памяти и славы.

В соревнованиях участвовали четыре организации АО «Зарубежнефть», ООО «Газпром энергохолдинг», ООО «Газпромтранс» и филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», от которых выступили 16 киберспортсменов.

В интернет-турнире по киберспорту «Энергия великой победы» участники сразились в FIFA-2020. Без единого проигрыша в финал вышли электрослесари цеха тепловой автоматики и измерений Балаковской АЭС Артем Комаров и Евгений Жигаев. Финалистам пришлось в заключительном матче сыграть против друг друга.

Хорошо друг друга знающие по сборной команде атомной станции игроки сразились друг с другом в честном бою за звание лучшего киберспортсмена. Первое место в итоге досталось Евгению Жигаеву, а второе – Артему Комарову.

— Мы с Евгением очень рады этой победе. В процессе чемпионата были и легкие, и сложные периоды. Что же касается встречи в финале в качестве соперников – мы всегда остаемся друзьями, и в реальном футболе, когда играем за Балаковскую АЭС – тоже. Так что о серьезном соперничестве не может быть и речи. Ведь мы – одна команда, и в работе, и в спорте, — подчеркнул Артем Комаров.