Администрация Балаковского района разработала новые правила благоустройства, согласно которым с 24 июля во дворах нельзя ставить украшения из пластиковой тары, например бутылок, а также шин и покрышек, то есть традиционных для русских дворов «лебедей».

Все поделки горожанам советуют убрать, чтобы избежать штрафов. Вывозить покрышки будут либо управляющие компании, либо муниципалитет.

Теперь за содержание территорий у домов, магазинов и предприятий отвечают собственники этих зданий. Обрезать деревья, следить за газонами, убирать ветки, решать вопрос с парковочными местами можно самим или нанять кого-либо. Раньше этим занимались коммунальные службы.

Как рассказала корреспонденту издания «Новости Саратова» пресс-секретарь главы Саратова Михаила Исаева Татьяна Плющева, в областном центре прямого запрета на установку таких украшений нет. Но использовать шины и пластиковые бутылки для преображения двора все же не рекомендуется.