Образовательные учреждения в Балакове вошли в рейтинг лучших школ в каждом регионе. В рейтинге учитывались школы, которые подготовили наибольшее количество выпускников, успешно поступивших в лучшие вузы.

По словам исполнительного директора направления «Рейтинги университетов» RAEX Алексея Ходырева, рейтинги школ субъектов РФ отражают устойчивость позиций ведущих региональных школ российских регионов. Подавляющее большинство отмеченных школ из года в год входят в региональные списки лучших образовательных учреждений.

В Саратовской области такими стали Лицей №1, Гимназия №1 и Гимназия №2 в Балакове.