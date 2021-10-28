Пес провалился в глубокий колодец.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, примерно в 2 часа дня 28 октября в Балакове Саратовской области возле дома № 13/1 на улице Транспортная в открытую коммуникацию угодила бездомная собака.

Животное не смогло самостоятельно выбраться наружу, так как колодец был глубиной 2 метра.

Прохожие вызвали спасателей, которые оперативно пришли на помощь зверю.

С помощью петли для отлова животных сотрудники МЧС достали напуганную собаку из колодца.

Отмечается, что при падении и во время спасательный операции пес не пострадал.

Фото: облспас