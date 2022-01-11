Жительница Балакова попросила прокуратуру помочь ей как сироте с решением жилищного вопроса.

В своем заявлении в надзорный орган гражданка сообщила, что балаковские власти в течение 13-ти лет не могут обеспечить ее бесплатным жильем, которое полагается ей по закону.

Являясь сиротой, с 2008 года она стояла на учете в региональном министерстве строительства и ЖКХ как нуждающаяся в жилье.

Несмотря на все имеющиеся основания, балаковские чиновники не выдавали ей квартиру.

После проверки, которая подтвердила правоту заявительницы, прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить права женщины. Суд встал на сторону сироты.

«В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры девушка приобрела в собственность жилое помещение», — подытожили в ведомстве.