Сегодня, 9 ноября, автомобилист сбил пенсионера в Балаково, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Авария произошла в 7:10 возле дома 109 по улице Шевченко. Мужчина 62-х лет Nissan Pathfinder сбил 80-летнего пенсионера.

Пешеход госпитализирован.

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