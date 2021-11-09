Домой Рубрики Новости Саратова Балаковский автомобилист сбил пенсионера РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Балаковский автомобилист сбил пенсионера По Новости Саратова - 09.11.2021 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 ноября, автомобилист сбил пенсионера в Балаково, сообщает пресс-служба УГИБДД. Авария произошла в 7:10 возле дома 109 по улице Шевченко. Мужчина 62-х лет Nissan Pathfinder сбил 80-летнего пенсионера. Пешеход госпитализирован. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В этом году саратовцы стали реже стрелять и торговать оружием Общественница Елена Склярова призвала депутатов от КПРФ соблюдать законы Российской Федерации Ковид унес жизни родильницы и еще 26 саратовцев ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В этом году саратовцы стали реже стрелять и торговать оружием Новости Саратова - 09.11.2021 0 Прокуратурой Саратовской области проанализированы сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом и использованием оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, на территории региона в течении... Саратовских предпринимателей научат выстраивать маркетинговую стратегию в компании 09.11.2021 Общественница Елена Склярова призвала депутатов от КПРФ соблюдать законы Российской Федерации 09.11.2021 Ковид унес жизни родильницы и еще 26 саратовцев 09.11.2021 Радаев раскритиковал стройку детского сада в Саратове из-за дороги и отопления 09.11.2021