Жители города Балаково заметили стайку детей на крыше рынка «Сфера».

Сообщение об этом вместе с фотографией появилось в социальных сетях.

Видно, что мальчики лет 11 — 13 покоряют крышу рынка, ловко взбираясь по покатым склонам кровли. Риск упасть при этом очень велик.

— Родители, обратите внимание на своих деток, которые шутят со своей жизнью. Сердце замирает при увиденном. 9 мкр, рынок «Сфера», — уточнили локацию очевидцы рискованных игр.

Отмечается, что высота здания торгового центра составляет не менее 3-х этажей.

Фото: соцсети