В период с 30 ноября по 15 декабря в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) образовательные программы очной и заочной форм обучения бакалавриата и специалитета Балаковского филиала Саратовской государственной юридической академии успешно прошли процедуру государственной аккредитации.

Стоит отметить, что в марте этого года филиал также успешно прошел комплексную проверку Рособрнадзора, в рамках которой экспертная комиссия изучала документы, регламентирующие учебный процесс, материально-техническое и кадровое обеспечение, порядок приема и реализацию программы охраны здоровья обучающихся.