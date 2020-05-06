В период нерабочих дней многие жители Саратовской области лишились заработка. А вот возврат заемных денег в кредитных организациях никто не отменял.

По такому случаю в Балакове появилось занимательное для коллекторских организаций объявление «от руки». В нем начинающий мытарь Эдик предлагает свои услуги, но с некоторыми условиями.

— Помогу вернуть долги. Только от должников неспортивного телосложения! — говорится в объявлении.

Кроме того, поздно работать Эдик тоже не собирается, что отметил в приклеенном на столб «резюме».