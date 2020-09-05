Представитель балаковской «Турбины» Максим Сироткин взял золото первенства России в классе мотоциклистов среди юношей.

Его наградили дипломом, кубком и медалью.

Состязания прошли в Тольятти.

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