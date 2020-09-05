Домой Рубрики Новости Саратова Балаковский мотоциклист выиграл первенство России РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Балаковский мотоциклист выиграл первенство России По Новости Саратова - 05.09.2020 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Представитель балаковской «Турбины» Максим Сироткин взял золото первенства России в классе мотоциклистов среди юношей. Его наградили дипломом, кубком и медалью. Состязания прошли в Тольятти. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водительница Lada Kalina кувыркнулась в кювет и погибла Саратовская область может получить 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья С моста Саратов — Энгельс спрыгнула женщина ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водительница Lada Kalina кувыркнулась в кювет и погибла Новости Саратова - 05.09.2020 0 Сегодня, 5 сентября, в 15:15 на 200 километре трассы 43-летняя водительница Lada Kalina потеряла управление и на большой скорости слетела в кювет. Об этом... Саратовская область может получить 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья 05.09.2020 С моста Саратов — Энгельс спрыгнула женщина 05.09.2020 Саратовская область получит деньги от правительства РФ на лекарства для льготников 05.09.2020 Сельчанин из Энгельсского района после застолья украл у собутыльника телефон 05.09.2020