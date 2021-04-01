Балаковский мусоросортировочный комплекс АО «Управление отходами» с наступлением периода весенних субботников в два раза увеличил объем приема отходов. Данная корректировка предусматривает прием отходов от опиловки деревьев и кустарников, которая проводится весной муниципальными службами.

Порядок взаимодействия и учета принимаемых растительных отходов обсуждался на совещании между директором регионального оператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» Михаилом Андреевым и главой администрации Балаковской района Александром Соловьевым.

— Все наши мусоросортировочные комплексы и мусороперегрузочные станции в весенний период испытывают максимальную нагрузку. Это связано со значительным сезонным увеличением объемов образования отходов. В этом году мы к нему подготовились заранее, внесли необходимые изменения в соглашение с районом, подготовили спецтехнику. Уверен, эти меры позволят нам обеспечить бесперебойное оказание услуги и помочь местной администрации в наведении порядка на улицах после схода снега, — рассказал Михаил Андреев.

Помимо путей взаимодействия при проведении весенних субботников на совещании обсуждалась также текущая работа мусоровывозящих компаний, затронута проблема уклонения юридических лиц и предпринимателей от заключения договора на услугу по обращению с ТКО с региональным оператором Саратовской области.

Напомним, по вопросам качества работы мусоровывозящих компаний саратовцы и жители районов области могут обратиться в контакт-центр регоператора по обращению с ТКО Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» по телефону: +7-845-225-64-90.