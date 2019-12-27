В Балкове 33-летний местный житель признан виновным в покушении на сбыт наркотиков через сеть Интернет.

В прокуратуре уточнили, что в июне текущего года обвиняемый решил продавать наркотики через интернет, а в июле к нему обратился мужчина.

Первый отправил заказчику адрес, где находится его вещество.

Позже злоумышленник купил незаконное средства, упакованное в пакет, и стал хранить при себе за встречи с полицейскими.

При нем обнаружили 1,30 граммов синтетики.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 100 тысяч рублей. +