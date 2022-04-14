Житель Балакова Саратовской области приговорен судом к длительному заключению за совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Как сообщили в региональном СУ СКР, с января по ноябрь 2013 года тогда еще 50-летний балаковец жил вместе со своей гражданской женой и ее малолетней дочерью, 2001 года рождения.

В этот промежуток времени, оставшись с девочкой наедине дома, педофил совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

Только в 2021 году повзрослевшая потерпевшая решилась рассказать о преступлении своим родным и сама написала заявление в правоохранительные органы.

Следователям СК удалось собрать исчерпывающие доказательства совершения в отношении потерпевшей противоправных деяний.

В итоге в отношении отчима было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Несмотря на то, что свою вину насильник не признал, суд счел доказательства достаточными для вынесения педофилу обвинительного приговора.

Теперь преступник отправится на 18 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.