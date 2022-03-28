В Балаковском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины косой.

Как сообщает региональное СУ СКР, днем 26 марта в селе Малый Кушум 69-летний местный житель гостил у 58-летнего знакомого в частном доме по улице Иргизная.

Селяне выпивали. В какой-то момент между разогретыми алкоголем собутыльниками вспыхнул словесный конфликт.

Когда у старшего закончились словесные аргументы, он нанес другу не менее одного удара ручной косой в живот.

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Убийца пришёл домой, где почувствовал себя плохо.

По дороге в больницу в машине «скорой» 69-летний мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и организована доследственная проверка.