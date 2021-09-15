Следователи сообщили подробности убийства двух человек в Балакове Саратовской области.
Стало известно, что 38-летний ранее судимый обвиняемый намеренно поджег квартиру с людьми на улице Волжская.
Рецидивист сознался, что хотел отомстить за то, что его выгнали из компании.
Мужчина рассказал, как совершил преступление, приведшее к гибели двух человек.
Находясь в квартире знакомых 11 сентября в компании из 5 человек, он обозвал 34-летнюю хозяйку, за что его выставили за дверь.
Тогда несостоявшийся гость заявил, что сожжет всех в квартире.
Свое слово балаковец сдержал и кинул под дверь зажженую бензиновую зажигалку.
Квартира быстро загорелась. Три человека из полыхающего жилья выскочили на балкон, где их спасли сотрудники МЧС.
Самой хозяйке и ее 33-летнему приятелю повезло меньше: они задохнулись дымом. «Скорая» констатировала их смерть.
Когда поджигатель был задержан, то сообщил полиции, что хотел только испугать знакомых, а вот желания убивать у него не было.
Фото: СКР