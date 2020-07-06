Следственным отделом по городу Балаково возбуждено уголовное дело в отношении местного техникума по факту преступления, предусмотренного в статье «служебный подлог». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Балаковский техникум уличили в том, что с 2016 года и до 2019 там получали государственную субсидию за четырех студентов, которые по факту даже не учились в этом заведении. За три года ссуз получил 616,727 тысячи рублей.

Ежегодно образовательная организация отправляла в министерство образования Саратовской области отчетность об использовании этой субсидии. Тем самым, руководство образовательного учреждения намеренно вносило недостоверные данные, совершая служебный подлог.

Противоправные действия организации были пресечены оперативниками ФСБ, сейчас собираются все необходимые доказательства.