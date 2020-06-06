В Балаково сотрудника предприятия раздавило подъемником на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня в половину четвертого утра на заводе “Северсталь” 33-летний мужчина ремонтировал подъемное устройство для контейнеров в автомобиле MAN. В большегрузе есть механизм-стрела для поднятия грузов, в момент ремонта рабочий находился как раз под ней. Неожиданно конструкция упала, придавив мужчину. На шум пришли коллеги пострадавшего, но не сразу нашли его, работники выдвинули стрелу, где обнаружили тело. Очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб, который извлекли погибшего из машины.

Сейчас сотрудники следственного управления проводят проверку по данному происшествию. По результатам всех мероприятий будет принято процессуальное решение.