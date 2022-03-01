Саратовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор жителю Балакова за спровоцированную им смертельную аварию.

Смертельное ДТП случилось почти год назад вечером 24 марта 2021 года в Балакове.

Водитель «Kia Sorento» на шлюзовом мосту врезался в попутный «Nissan Almero». От удара второй автомобиль отбросило на встречную полосу, где он протаранил «Volkswagen».

В столкновении «Nissan» вспыхнул. Находившийся в нем водитель тут же скончался.

В ходе проверки выяснилось, что водитель «Kia» был ранее лишен водительских прав.

Когда случилось ДТП, его виновник даже не попытался оказать первую помощь потерпевшим, а уехал с места происшествия.

В итоге суд приговорил балаковца к 8 годам колонии общего режима, а также обязал его выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

Виновник аварии попытался оспорить вынесенный судом первой инстанции приговор и подал апелляционную жалобу.

После изучения материалов дела Саратовский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменения.