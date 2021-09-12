В городе Балаково Саратовской области 11 сентября произошло жуткое происшествие.

Очевидцы рассказали в соцсетях о поджоге человека на АЗС «BalPetrol», расположенной на улице Комарова.

— Двое мужчин начали словесную перепалку около колонки, вследствие чего водитель ВАЗ-2110 облил знакомого мужчину бензином из пистолета и попытался его поджечь зажигалкой. После неудавшейся попытки водитель начал избивать товарища и, избив, поджег его одежду, — так описывает увиденное шокированный балаковец, пожелавший остаться инкогнито.

Преступник попытался уехать на машине, но работники АЗС его задержали, — рассказал очевидец в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

Когда работники АЗС потушили одежду на пострадавшем, который был уже в одних трусах, водитель затолкал его в машину и уехал.

Комментариев от правоохранительных органов по данному факту пока не поступало.